Mit Linz-Achtelfinalsieg: Tagger knackt Top-100 der Weltrangliste

Österreichs Tennis-Jungstar Lilli Tagger begeistert beim Upper Austria Ladies Linz weiter und steht bereits im Viertelfinale.

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"Ehrlicherweise fühlt es sich wie ein Traum an, in Österreich mein bisher bestes Turnier auf diesem Level zu spielen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Das ist unglaublich", sagt die 18-Jährige.

Beim 6:2 und 7:6 (11) über Ljudmila Samsonowa wird Satz zwei zum Tie-Break-Thriller. Dort vergibt die Russin vier Möglichkeiten auf den Satzausgleich, ehe Tagger den vierten Matchball nach 2:02 Stunden zum Sieg verwertet.

"Das war vor allem am Ende ein verrücktes Match. Es war teilweise sehr schwierig, aber ich habe es sehr gut gelöst. Die Situation im zweiten Satz war nicht leicht, ich bin froh, dass ich es nochmal umgedreht habe. Und natürlich hat mir das Publikum sehr geholfen, danke dafür", fügt die ÖTV-Hoffnung hinzu.

Tagger bei French Open im Hauptbewerb

Den Humor hat der Teenager nach dem nervenaufreibenden Tie-Break jedenfalls nicht verloren: "Ich glaube, ich muss mich bei meiner Familie entschuldigen, die drehen durch. Ich werde mich das nächste Mal bemühen, dass es nicht so spannend wird zum Schluss."

Mit ihrem jetzt schon besten Resultat auf höchster Ebene knackt Tagger nun auch erstmals die Top-100 der Weltrangliste und steht im Live-Ranking bereits auf Position 97.

Damit ist auch sicher, dass die Osttirolerin im Hauptbewerb bei den French Open in Paris stehen wird: "Das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes, man genießt das natürlich. Das bedeutet mir sehr viel, das war ein Ziel, ich habe es erreicht und bin natürlich mega froh. Die Ziele werden natürlich immer höher."

Im Viertelfinale könnte es nun zum ÖTV-Duell mit Anastasia Potapova kommen. Die Neo-Österreicherin bekommt es zuvor aber noch mit der deutschen Qualifikantin Tamara Korpatsch zu tun.