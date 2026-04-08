Rodionov, Jurij ROD
Perez Contri, Sergi PER
Endstand
2:1
7:6 , 6:7 , 6:3
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Rodionov zieht bei Madrid-Challenger ins Viertelfinale ein

Der Österreicher setzt sich in drei Sätzen gegen einen Spanier durch.

Rodionov zieht bei Madrid-Challenger ins Viertelfinale ein Foto: © gepa
Textquelle: © LAOLA1
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Jurij Rodionov steht beim ATP-Challenger in Spaniens Hauptstadt Madrid im Viertelfinale!

Er bezwingt den Lokalmatador Sergi Perez Contri (ATP-547.) mit 7:6(5), 6:7(5), 6:3 und trifft nun erneut auf einen Spanier. Der Sieger aus der Partie Oriol Roca Batalla (ATP-339.) gegen Nikolas Sanchez Izquierdo (ATP-284.) wird noch am Mittwoch ermittelt.

Ein eng umkämpfter erster Satz wird schließlich im Tiebreak entschieden. Rodionov kann ein 0:2 letztlich in ein 7:5 und somit den Satzgewinn umwandeln.

Spannung in Satz zwei

Im zweiten Satz geht es in Sachen Breaks hin und her, bis es 3:3 steht. In Folge halten dann sowohl der Spanier als auch der Österreicher ihr Aufschlagspiel bis ins Tiebreak. Dort hat Perez Conti diesmal die besseren Nerven und entscheidet den zweiten Satz für sich.

Im finalen Satz entwickelt sich zunächst wieder ein ausgeglichener Schlagabtausch, ehe Rodionov ein Break zum 4:2 holen kann. Bei eigenem Aufschlag bleibt der ÖTV-Spieler stabil und verwandelt nach 3:11 Stunden seinen dritten Matchball.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

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