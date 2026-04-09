Tagger, Lilli TAG
Samsonova, Liudmila SAM
Endstand
2:0
6:2 , 7:6
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Weltranglisten-21. ausgeschaltet! Tagger im Linz-Viertelfinale

Der Erfolgslauf von Lilli Tagger in Linz geht weiter! Die 17-Jährige setzt sich gegen die ehemalige Weltranglisten-Zwölfte Liudmila Samsonova durch.

Weltranglisten-21. ausgeschaltet! Tagger im Linz-Viertelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger steht im Viertelfinale der Upper Austria Ladies Linz.

Die 17-jährige Osttirolerin wirft im Achtelfinale die an Nummer drei gesetzte Russin Liudmila Samsonova - ehemalige Weltranglisten-Zwölfte und nun Nummer 21 im WTA-Ranking - mit 6:2 und 7:6 (11) aus dem Bewerb.

Während sich Samsonova zu Beginn schwer tut, in den Rhythmus zu finden, ist Tagger sofort in der Partie und nimmt der Russin gleich das erste Aufschlagspiel ab. Beim Stand von 4:2 gelingt ihr ein zweites Break, wenig später serviert sie zum Satzgewinn aus.

ÖTV-internes Viertelfinal-Duell wartet

Auch im zweiten Satz gelingt der österreichischen Tennis-Hoffnung ein frühes Break zur 2:1-Führung, allerdings gibt sie ihren Aufschlag selbst beim Stand von 5:4 ab und muss anschließend sogar vier Satzbälle abwehren.

Im Tie-Break kassiert die Osttirolerin ein Mini-Break zum 0:2, wenig später kann sie aber vier weitere Satzbälle abwehren - Tagger verwandelt schließlich ihren vierten Matchball.

Im Viertelfinale könnte es nun zu einem Österreicherinnen-Duell kommen: Sollte sich Anastasia Potapova erwartungsgemäß gegen die deutsche Qualifikantin Tamara Korpatsch durchsetzen, treffen die beiden ÖTV-Spielerinnen am Freitag aufeinander.

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

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