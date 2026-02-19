NEWS

So steht es um die Verletzung von Filip Misolic

Der Grazer musste beim Challenger in Lille verletzungsbedingt aufgeben. Eine MRT-Untersuchung soll nun Auskunft über die Schwere der Verletzung geben.

So steht es um die Verletzung von Filip Misolic Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für Filip Misolic endete die Erstrundenpartie beim Challenger in Lille schmerzhaft. Im ersten Satz der Erstrundenpartie gegen den Spanier Martin Landaluce kamen Schmerzen in der Sohle auf, die im zweiten Satz beim Stand von 1:1 so intensiv wurden, dass er aufgeben musste.

Auf Krücken gestützt reiste der 24-jährige Grazer aus Lille ab. Zur Abklärung hat sich die Nummer 81 der Welt nach Wien begeben, wo er laut Angaben seiner Managerin und Schwester Nina am Donnerstag untersucht wird. Eine MRT-Untersuchung soll Aufschluss über die Schwere der Verletzung liefern.

Nach der Aufgabe von Misolic und dem Erstrundenaus von Sebastian Ofner ist beim Challenger von Lille nur noch Joel Schwärzler im Rennen. Der ÖTV-Youngster trifft nach seinem Sieg über den ehemaligen Top-Ten-Spieler David Goffin auf Moise Kouame.

