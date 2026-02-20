Ausfall für einige Wochen: Das ist Misolics Diagnose

Filip Misolic muss etwa zwei Monate pausieren.

Die Nummer eins der ÖTV-Männer hat am Donnerstagabend seine Diagnose erhalten. Zwei Tage zuvor musste er beim Challenger-Turnier in Lille wegen starker Schmerzen am rechten Fuß aufgeben.

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, kam bei der MRT-Untersuchung in Graz heraus, dass sich Misolic einen Riss der Plantarfaszie zugezogen hat. Die Ruptur an der Fußsohle gilt als relativ seltene Verletzung und zwingt den Tennisprofi laut der ersten Prognose des behandelnden Arztes zu rund acht Wochen Pause.