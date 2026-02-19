Schwärzler, Joel Josef SCH
Kouame, Moise KOU
Endstand
0:2
3:6 , 4:6
NEWS

Schwärzler scheitert in der zweiten Runde in Lille

Nach dem Sieg gegen Goffin, scheitert Schwärzler in der zweiten Runde an einem 16-jährigen Franzosen.

Schwärzler scheitert in der zweiten Runde in Lille Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der junge Österreicher Joel Schwärzler muss sich nach einem Achtungserfolg in Runde eins in der zweiten Runde des ATP-Challenger-Turniers in Lille geschlagen geben.

Nach seinem viel beachteten Sieg gegen den ehemaligen Top-10-Spieler David Goffin kann Schwärzler nicht nachlegen.

Gegen den 16-jährigen Franzosen Moise Kouame verliert er in zwei Sätzen mit 3:6 und 4:6 und scheidet damit aus dem Bewerb aus.

Seine Landsmänner Sebastian Ofner und Filip Misolic (Aufgabe) sind bereits zuvor aus dem Bewerb ausgeschieden.

