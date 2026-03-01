Joel Schwärzler bestreitet am Sonntag (ab 14:00 Uhr im LIVE-Ticker) beim ATP-Hartplatz-Challenger-Turnier in Lugano das Finale.

Gegner im Endspiel ist der Ungar Zsombor Piros. Der 26-Jährige ist aktuell die Nummer 180 der Welt und liegt damit 62 Plätze vor dem Österreicher.

Für Schwärzler, aktuell 242. der ATP-Weltrangliste, ist es das erste Finale des Jahres. Bislang konnte der 20-jährige Vorarlberger einen Challenger-Titel gewinnen, nämlich 2024 beim Sandplatzturnier in Skopje.

