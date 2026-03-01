Schwärzler, Joel Josef SCH
NEWS

Tennis heute: Joel Schwärzler - Zsombor Piros im Lugano-Finale

Für den 20-jährigen Vorarlberger geht es am Sonntag um den zweiten Challenger-Titel seiner Karriere. LIVE-Infos:

Joel Schwärzler bestreitet am Sonntag (ab 14:00 Uhr im LIVE-Ticker) beim ATP-Hartplatz-Challenger-Turnier in Lugano das Finale.

Gegner im Endspiel ist der Ungar Zsombor Piros. Der 26-Jährige ist aktuell die Nummer 180 der Welt und liegt damit 62 Plätze vor dem Österreicher.

Für Schwärzler, aktuell 242. der ATP-Weltrangliste, ist es das erste Finale des Jahres. Bislang konnte der 20-jährige Vorarlberger einen Challenger-Titel gewinnen, nämlich 2024 beim Sandplatzturnier in Skopje.

