Schwärzler, Joel Josef SCH
Piros, Zsombor PIR
Heute 14:00 Uhr
NEWS
Tennis heute: Joel Schwärzler - Zsombor Piros im Lugano-Finale
Für den 20-jährigen Vorarlberger geht es am Sonntag um den zweiten Challenger-Titel seiner Karriere. LIVE-Infos:
Joel Schwärzler bestreitet am Sonntag (ab 14:00 Uhr im LIVE-Ticker) beim ATP-Hartplatz-Challenger-Turnier in Lugano das Finale.
Gegner im Endspiel ist der Ungar Zsombor Piros. Der 26-Jährige ist aktuell die Nummer 180 der Welt und liegt damit 62 Plätze vor dem Österreicher.
Für Schwärzler, aktuell 242. der ATP-Weltrangliste, ist es das erste Finale des Jahres. Bislang konnte der 20-jährige Vorarlberger einen Challenger-Titel gewinnen, nämlich 2024 beim Sandplatzturnier in Skopje.