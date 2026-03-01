Erler unterliegt Zverev im Acapulco-Doppel-Finale

Für Alexander Erler und seinen Partner Robert Galloway gibt es beim ATP-500-Doppelturnier in Acapulco kein Happy End.

Der Tiroler verliert mit seinem US-amerikanischen Doppel-Kollegen das Endspiel in Mexiko mit 3:6, 4:6 gegen Marcelo Melo und Alexander Zverev.

Für den deutschen Tennis-Star, der im Einzel überraschend bereits im Achtelfinale gegen Miomir Kecmanovic den Kürzeren zog, ist es der erste Doppel-Titel auf der ATP-Tour seit 2019, als er gemeinsam mit seinem Bruder Mischa eben in Acapulco gewann.

Zweite Final-Niederlage des Jahres für Erler

Für Erler und Galloway war es hingegen das zweite Endspiel des Jahres. Im Jänner schaffte man es beim ATP-250 in Auckland ins Finale, doch auch dieses ging verloren.

In der Doppel-Weltrangliste findet sich Erler nach der Acapulco-Finalniederlage auf Platz 35 wieder. Sein ehemaliger Partner Lucas Miedler belegt im Live-Ranking Rang 21.