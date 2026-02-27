Halbfinale! Ofner gewinnt gegen Rodionov-Bezwinger

Sebastian Ofner steht im Halbfinale des ATP-Challengers von St. Brieuc!

Der 29-Jährige setzt sich souverän gegen den Franzosen Matteo Martineau durch – jenen Spieler, der in der Runde davor Jurij Rodionov aus dem Turnier geworfen hatte. Ofner gewinnt mit 6:4, 6:1.

Im ersten Satz nutzt der Steirer ein frühes Break, um auf 1:0 in Sätzen zu stellen. Danach übernimmt er komplett das Kommando: Martineau findet im zweiten Satz kaum noch Zugriff, kassiert ein Doppelbreak und Ofner spielt die Partie anschließend problemlos zu Ende.

Auf welchen Gegner der ÖTV-Profi im Halbfinale trifft, steht noch nicht fest. Sicher ist aber: Es wird ein Spieler aus Frankreich sein – Ofner ist der letzte Nicht-Franzose, der im Bewerb verblieben ist.