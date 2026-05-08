Wings for Life World Run 2026 in Wien: Programm in Schönbrunn

Nicht nur auf der Strecke herrscht beim heurigen Wings for Life World Run Hochbetrieb:

Auch abseits der Laufroute wird den 13.500 Teilnehmern sowie Fans und Zuschauern am gesamten Wochenende ein spannendes Rahmenprogramm am neuen Event-Gelände vor dem Schloss Schönbrunn geboten.

Von Action-Shows über Live-Musik bis hin zu Autogrammstunden mit hochkarätigen Sport-Stars ist der Zeitplan an beiden Tagen dicht gefüllt.

Hier ist der Überblick über das gesamte Veranstaltungswochenende in Wien:

SAMSTAG, 9. MAI 2026: Event-Eröffnung & Entertainment

Der Samstag steht im Zeichen der Startnummernausgabe und bietet bereits am Nachmittag erste Highlights auf dem Event-Gelände.

12:00 Uhr: Offizielle Eröffnung des Events und Start der Startnummernausgabe

13:00 Uhr: Red Bull MTB Trial Show mit Tom Öhler

Ab 13:00 Uhr: The ORGANICS by Red Bull Picknick

15:00 Uhr: Audi Panel Talk

16:00 Uhr: Autogrammstunde mit Olympiasiegerin Anna Gasser

16:30 Uhr: Disco Training Workout mit DJ In-Style

17:30 Uhr: Live-Auftritt der Band folkshilfe

18:00 Uhr: Ende der Startnummernausgabe und des Tagesprogramms

SONNTAG, 10. MAI 2026: Renntag & Catcher Car Action

Am Sonntag rückt das sportliche Geschehen ins Zentrum. Der weltweite Startschuss erfolgt exakt um 13:00 Uhr lokaler Zeit.

09:00 Uhr: Beginn der Startnummernausgabe (geöffnet bis 11:00 Uhr)

10:00 Uhr: Autogrammstunde mit Stephanie Venier und Eva Pinkelnig

10:50 Uhr: Casinos Austria Live-Hauptziehung

11:00 Uhr: Beginn der Kleiderbeutelabgabe

11:30 Uhr: „Servus die Wadln“ Warm-up mit Disco Training

12:00 Uhr: Öffnung der Startblöcke

13:00 Uhr: Start des Wings for Life World Run

13:30 Uhr: Start des Catcher Cars (die mobile Ziellinie)

17:00 Uhr: Red Bull MTB Trial Show mit Tom Öhler

ca. 17:30 Uhr: Siegerehrung des Rollstuhlbewerbs

ca. 18:30 Uhr: Siegerehrung des Laufbewerbs

Tipp: Mit der Wings for Life World Run App kann jeder, der kein Ticket für den Flagship Run ergattert hat, seinen eigenen Lauf absolvieren und Teil der globalen Bewegung sein. Zudem gibt es zahlreiche lokale App-Runs in Österreich: Übersicht der App-Runs>>>