NEWS

Wings for Life World Run 2026 in Wien: Programm in Schönbrunn

Das Programm zum Wings for Life World Run in Wien am Schloss Schönbrunn. Alle Zeiten zu Start, Autogrammstunden mit Anna Gasser und Live-Musik im Überblick.

Wings for Life World Run 2026 in Wien: Programm in Schönbrunn
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nicht nur auf der Strecke herrscht beim heurigen Wings for Life World Run Hochbetrieb:

Auch abseits der Laufroute wird den 13.500 Teilnehmern sowie Fans und Zuschauern am gesamten Wochenende ein spannendes Rahmenprogramm am neuen Event-Gelände vor dem Schloss Schönbrunn geboten.

Von Action-Shows über Live-Musik bis hin zu Autogrammstunden mit hochkarätigen Sport-Stars ist der Zeitplan an beiden Tagen dicht gefüllt.

Hier ist der Überblick über das gesamte Veranstaltungswochenende in Wien:

SAMSTAG, 9. MAI 2026: Event-Eröffnung & Entertainment

Der Samstag steht im Zeichen der Startnummernausgabe und bietet bereits am Nachmittag erste Highlights auf dem Event-Gelände.

  • 12:00 Uhr: Offizielle Eröffnung des Events und Start der Startnummernausgabe

  • 13:00 Uhr: Red Bull MTB Trial Show mit Tom Öhler

  • Ab 13:00 Uhr: The ORGANICS by Red Bull Picknick

  • 15:00 Uhr: Audi Panel Talk

  • 16:00 Uhr: Autogrammstunde mit Olympiasiegerin Anna Gasser

  • 16:30 Uhr: Disco Training Workout mit DJ In-Style

  • 17:30 Uhr: Live-Auftritt der Band folkshilfe

  • 18:00 Uhr: Ende der Startnummernausgabe und des Tagesprogramms

SONNTAG, 10. MAI 2026: Renntag & Catcher Car Action

Am Sonntag rückt das sportliche Geschehen ins Zentrum. Der weltweite Startschuss erfolgt exakt um 13:00 Uhr lokaler Zeit.

  • 09:00 Uhr: Beginn der Startnummernausgabe (geöffnet bis 11:00 Uhr)

  • 10:00 Uhr: Autogrammstunde mit Stephanie Venier und Eva Pinkelnig

  • 10:50 Uhr: Casinos Austria Live-Hauptziehung

  • 11:00 Uhr: Beginn der Kleiderbeutelabgabe

  • 11:30 Uhr: „Servus die Wadln“ Warm-up mit Disco Training

  • 12:00 Uhr: Öffnung der Startblöcke

  • 13:00 Uhr: Start des Wings for Life World Run

  • 13:30 Uhr: Start des Catcher Cars (die mobile Ziellinie)

  • 17:00 Uhr: Red Bull MTB Trial Show mit Tom Öhler

  • ca. 17:30 Uhr: Siegerehrung des Rollstuhlbewerbs

  • ca. 18:30 Uhr: Siegerehrung des Laufbewerbs

Tipp: Mit der Wings for Life World Run App kann jeder, der kein Ticket für den Flagship Run ergattert hat, seinen eigenen Lauf absolvieren und Teil der globalen Bewegung sein. Zudem gibt es zahlreiche lokale App-Runs in Österreich: Übersicht der App-Runs>>>

Mehr zum Thema

Wings for Life Run Wien 2026: Die Strecke mit Start in Schönbrunn

Wings for Life Run Wien 2026: Die Strecke mit Start in Schönbrunn

Mehr Sport
Mehrkampf-Meeting in Götzis auch heuer stark besetzt

Mehrkampf-Meeting in Götzis auch heuer stark besetzt

Mehr Sport
Auch vom Regen nicht zu stoppen: Potapova in dritter Rom-Runde

Auch vom Regen nicht zu stoppen: Potapova in dritter Rom-Runde

Tennis - WTA
10
Tennis LIVE: Anastasia Potapova - Karolina Muchova

Tennis LIVE: Anastasia Potapova - Karolina Muchova

Tennis - WTA
11
Duell mit Sinner wartet! Ofner übersteht erste Rom-Runde souverän

Duell mit Sinner wartet! Ofner übersteht erste Rom-Runde souverän

Tennis - ATP
19
Deutsche Bundesliga LIVE: Dortmund - Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga LIVE: Dortmund - Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga
Bregenz dreht 0:2! Young Violets verspielen Sieg

Bregenz dreht 0:2! Young Violets verspielen Sieg

2. Liga

Kommentare

Sport-Mix Mehr Sport Leichtathletik Wien Wings for Life World Run Wings for Life