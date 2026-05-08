Wings for Life World Run 2026 in Wien: Programm in Schönbrunn
Das Programm zum Wings for Life World Run in Wien am Schloss Schönbrunn. Alle Zeiten zu Start, Autogrammstunden mit Anna Gasser und Live-Musik im Überblick.
Nicht nur auf der Strecke herrscht beim heurigen Wings for Life World Run Hochbetrieb:
Auch abseits der Laufroute wird den 13.500 Teilnehmern sowie Fans und Zuschauern am gesamten Wochenende ein spannendes Rahmenprogramm am neuen Event-Gelände vor dem Schloss Schönbrunn geboten.
Von Action-Shows über Live-Musik bis hin zu Autogrammstunden mit hochkarätigen Sport-Stars ist der Zeitplan an beiden Tagen dicht gefüllt.
Hier ist der Überblick über das gesamte Veranstaltungswochenende in Wien:
SAMSTAG, 9. MAI 2026: Event-Eröffnung & Entertainment
Der Samstag steht im Zeichen der Startnummernausgabe und bietet bereits am Nachmittag erste Highlights auf dem Event-Gelände.
12:00 Uhr: Offizielle Eröffnung des Events und Start der Startnummernausgabe
13:00 Uhr: Red Bull MTB Trial Show mit Tom Öhler
Ab 13:00 Uhr: The ORGANICS by Red Bull Picknick
15:00 Uhr: Audi Panel Talk
16:00 Uhr: Autogrammstunde mit Olympiasiegerin Anna Gasser
16:30 Uhr: Disco Training Workout mit DJ In-Style
17:30 Uhr: Live-Auftritt der Band folkshilfe
18:00 Uhr: Ende der Startnummernausgabe und des Tagesprogramms
SONNTAG, 10. MAI 2026: Renntag & Catcher Car Action
Am Sonntag rückt das sportliche Geschehen ins Zentrum. Der weltweite Startschuss erfolgt exakt um 13:00 Uhr lokaler Zeit.
09:00 Uhr: Beginn der Startnummernausgabe (geöffnet bis 11:00 Uhr)
10:00 Uhr: Autogrammstunde mit Stephanie Venier und Eva Pinkelnig
10:50 Uhr: Casinos Austria Live-Hauptziehung
11:00 Uhr: Beginn der Kleiderbeutelabgabe
11:30 Uhr: „Servus die Wadln“ Warm-up mit Disco Training
12:00 Uhr: Öffnung der Startblöcke
13:00 Uhr: Start des Wings for Life World Run
13:30 Uhr: Start des Catcher Cars (die mobile Ziellinie)
17:00 Uhr: Red Bull MTB Trial Show mit Tom Öhler
ca. 17:30 Uhr: Siegerehrung des Rollstuhlbewerbs
ca. 18:30 Uhr: Siegerehrung des Laufbewerbs
Tipp: Mit der Wings for Life World Run App kann jeder, der kein Ticket für den Flagship Run ergattert hat, seinen eigenen Lauf absolvieren und Teil der globalen Bewegung sein. Zudem gibt es zahlreiche lokale App-Runs in Österreich: Übersicht der App-Runs>>>