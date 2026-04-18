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Tennis: Ehemaliger Top-10-Spieler beendet seine Karriere

Jahrelang war er fester Bestandteil der ATP-Tour. Nun hängt der Spanier am Ende der Saison seinen Tennisschläger an den Nagel.

Tennis: Ehemaliger Top-10-Spieler beendet seine Karriere Foto: © getty
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Roberto Bautista Agut wird am Ende dieser Saison seine Tennis-Karriere beenden.

"Es gibt Entscheidungen, die nicht leicht fallen, die aber aus Gelassenheit und von Herzen kommen", schreibt der Spanier auf Instagram.

Dabei begründet er seine Entscheidung wie folgt: "Ich habe viele Jahre lang meinen Traum gelebt. Jetzt spüre ich, dass der Moment gekommen ist, mich langsam zu verabschieden, jedes Turnier auf eine andere Weise zu genießen und diesen Abschnitt mit Dankbarkeit gegenüber meinem geliebten Tennissport abzuschließen."

Der 38-Jährige gewann insgesamt zwölf ATP-Titel, erreichte 2019 das Halbfinale in Wimbledon und belegte im November desselben Jahres mit Rang neun seine beste Weltranglistenplatzierung.

Die größten Tennis-Rivalitäten der Open Era

Iga Swiatek - Aryna Sabalenka (13 Duelle)
John McEnroe - Björn Borg (14 Duelle)

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