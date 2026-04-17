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Nach Djokovic sagt auch Alcaraz für Madrid ab

Der Spanier musste das Turnier schon im letzten Jahr auslassen – damals wie heute wegen einer Verletzung.

Nach Djokovic sagt auch Alcaraz für Madrid ab Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Carlos Alcaraz wird nicht beim ATP-1000-Turnier in Madrid aufschlagen.

"Madrid ist mein Zuhause, einer der ganz besonderen Termine im Kalender für mich, und deshalb schmerzt es mich so sehr, dass ich hier zum zweiten Mal in Folge nicht spielen kann", schreibt der 22-Jährige auf Instagram.

Die Nummer zwei der Welt zog sich kürzlich in Barcelona eine Verletzung am rechten Handgelenk zu. Medizinische Tests hatten gezeigt, dass die Blessur ernster ist als erwartet.

Alcaraz, zweifacher Madrid-Sieger, verpasste das Turnier in der spanischen Hauptstadt schon im letzten Jahr. Auch damals zog er sich zuvor in Barcelona eine Verletzung zu.

Neben Alcaraz hat auch der Weltranglisten-4. Novak Djokovic für Madrid abgesagt. Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner rutschte hingegen ins Hauptfeld.

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