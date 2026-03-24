Sechsmalige Grand-Slam-Siegerin trennt sich von Trainer

Iga Swiatek hat auf Instagram die Trennung von ihrem Trainer Wim Fissette bekanntgegeben.

"Danke Coach für diese Zeit und die Lektionen, die ich dank dir gelernt habe", schreibt sie. Die Zusammenarbeit mit dem Belgier dauerte 18 Monate und wurde mit dem Triumph in Wimbledon gekrönt.

"Nach vielen Monaten der Zusammenarbeit mit meinem Trainer habe ich mich dazu entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Es war eine intensive Zeit voller Herausforderungen und vielen wichtigen Erfahrungen", erklärt sie. Der Rest ihres Teams werde unverändert bleiben.

Erste Auftaktniederlage seit 2021

Swiatek war zuletzt schwach in die Saison gestartet. In Miami scheiterte sie bereits zum Auftakt an ihrer polnischen Landsfrau Magda Linette. Seit den WTA-Finals 2021 hatte sie keine Auftaktpleite mehr kassiert. 2026 kam sie noch nie weiter als ins Viertelfinale.

Abschließend schreibt Swiatek: "Ich nehme mir einen Moment Zeit, um mich um mich selbst zu kümmern, diese Erfahrung zu verarbeiten und mich auf ein neues Kapitel vorzubereiten."

Das Statement von Swiathek: