Deutliche Auftaktpleite für Erler/Galloway in Miami

Alexander Erler und sein US-Partner Robert Galloway müssen sich bereits zum Auftakt beim Hartplatz-Turnier in Miami deutlich geschlagen geben.

Der 27-jährige Tiroler und der US-Amerikaner verlieren gegen Marcelo Arevalo/Mate Pavic (SLV/CRO) klar mit 1:6 und 3:6.

Bereits nach 57 Minuten ist das Turnier in Miami für das Duo bereits zu Ende.