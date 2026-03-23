Erler A / Galloway R E/G
Arevalo M / Pavic M A/P
Endstand
0:2
1:6 , 3:6
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NEWS

Deutliche Auftaktpleite für Erler/Galloway in Miami

Für den Tiroler und seinen US-Partner setzt es zum Auftakt des Doppel-Turniers in Miami eine deutliche Zweisatz-Pleite.

Deutliche Auftaktpleite für Erler/Galloway in Miami Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Alexander Erler und sein US-Partner Robert Galloway müssen sich bereits zum Auftakt beim Hartplatz-Turnier in Miami deutlich geschlagen geben.

Der 27-jährige Tiroler und der US-Amerikaner verlieren gegen Marcelo Arevalo/Mate Pavic (SLV/CRO) klar mit 1:6 und 3:6.

Bereits nach 57 Minuten ist das Turnier in Miami für das Duo bereits zu Ende.

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