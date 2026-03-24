Kopp zieht bei Split-Challenger souverän ins Achtelfinale ein
Der Tiroler gewinnt gegen seinen türkischen Gegner glatt in zwei Sätzen. Auch Lukas Neumayer ist bei diesem Turnier noch im Einsatz.
Sandro Kopp steht im Achtelfinale des ATP-Challengers in Split.
Der 25-Jährige setzt sich gegen den Türken Ergi Kirkin 6:4 und 6:1 durch und zieht damit in die Runde der letzten 16 ein. Im ersten Satz schafft der Österreicher das entscheidende Break bei 5:4. Im zweiten Durchgang scheint die Luft bei Kirkin, der Nummer 348 der Welt, draußen zu sein. Kopp, der auf Rang 305 der ATP-Weltrangliste liegt, gelingt ein frühes Break und dann noch zwei weitere zum finalen 6:1.
Auch ÖTV-Teamkollege Lukas Neumayer schlägt beim Challenger in Split auf. Der Salzburger trifft im Sechzehntelfinale auf den Italiener Juan Cruz Martin Manzano (ab 12:45 Uhr, hier im Live-Ticker>>>).