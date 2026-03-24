Kopp zieht bei Split-Challenger souverän ins Achtelfinale ein

Sandro Kopp steht im Achtelfinale des ATP-Challengers in Split.

Der 25-Jährige setzt sich gegen den Türken Ergi Kirkin 6:4 und 6:1 durch und zieht damit in die Runde der letzten 16 ein. Im ersten Satz schafft der Österreicher das entscheidende Break bei 5:4. Im zweiten Durchgang scheint die Luft bei Kirkin, der Nummer 348 der Welt, draußen zu sein. Kopp, der auf Rang 305 der ATP-Weltrangliste liegt, gelingt ein frühes Break und dann noch zwei weitere zum finalen 6:1.

Auch ÖTV-Teamkollege Lukas Neumayer schlägt beim Challenger in Split auf. Der Salzburger trifft im Sechzehntelfinale auf den Italiener Juan Cruz Martin Manzano (ab 12:45 Uhr, hier im Live-Ticker>>>).