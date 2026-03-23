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Ofner zieht ins Achtelfinale von Alicante ein

Der ÖTV-Spieler siegt in zwei Sätzen über seinen kasachischen Kontrahenten.

Ofner zieht ins Achtelfinale von Alicante ein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sebastian Ofner steht im Achtelfinale des ATP-Challengers in Alicante.

Der 29-Jährige bezwingt den Kasachen Timofey Skatov (ATP-195.) in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4.

Ofner gelingt ein idealer Start, er kann seinen Gegner gleich im ersten Game breaken. In den letzten vier Games des ersten Satzes kann keiner der beiden seinen Aufschlag durchbringen, Ofner verwertet seinen dritten Satzball zum Satzgewinn.

Im zweiten Satz gelingt Ofner im zweiten Game ein Break, was ihm im Verlauf des Satzes drei weitere Male gelingt. Das letzte Break ist auch jenes zum Matchgewinn.

Im Achtelfinale trifft Ofner nun auf den Spanier Alejandro Moro Canas (ATP-239.).

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