Sinner, Jannik SIN
Shelton, Ben SHE
Endstand
2:0
6:3 , 7:6
NEWS

Sinner ohne Satzverlust ins ATP-Finals-Halbfinale

Der Italiener siegt auch im letzten Gruppenspiel souverän. Nun wartet Alex de Minaur.

Sinner ohne Satzverlust ins ATP-Finals-Halbfinale
Textquelle: © LAOLA1
Jannik Sinner, die aktuelle Nummer zwei der Welt, bleibt bei den ATP Finals souverän.

Der Italiener setzt sich gegen Ben Shelton mit 6:3, 7:6 durch und sichert sich damit den Gruppensieg in der Gruppe Björn Borg.

Mit seinem dritten Erfolg im dritten Match zieht Sinner ins Halbfinale ein, wo er nun auf Alex de Minaur trifft. Für Ben Shelton stand das Aus bereits vor der Partie fest.

Um den letzten freien Platz im Halbfinale duellieren sich am Abend ab 20:30 Uhr Alexander Zverev und Felix Auger-Aliassime.

