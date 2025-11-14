NEWS

Ex-ÖLV-Marathon-Rekordhalter beendet seine Karriere

Der 38-Jährige hat 2020 einen österreichischen Rekord aufgestellt.

Der Salzburger Langstreckenläufer Peter Herzog hat am Freitag das Ende seiner Leistungssportkarriere verlautbart.

"Es tut ein bisschen weh - meine Zeit, in der ich dem Laufsport alles untergeordnet habe, ist zu Ende", schrieb der 38-jährige Familienvater auf Instagram.

Der Saalfeldener hatte erst mit 28 Jahren mit dem Leistungssport begonnen. 2020 lief er in London in 2:10:06 Stunden österreichischen Rekord, den mittlerweile Aaron Grün (2:09:51) hält.

