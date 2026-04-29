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Sinner zieht in elitären Kreis von Djokovic, Federer & Nadal ein

Jannik Sinner macht das „Slam“-Set voll! Mit dem Madrid-Halbfinale zieht er in den elitären Kreis um Djokovic, Federer & Nadal ein. Alle Details zum Rekord-Lauf.

Sinner zieht in elitären Kreis von Djokovic, Federer & Nadal ein Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Jannik Sinner schreibt in Madrid ein Mal mehr Geschichte.

Mit seinem Einzug in die Runde der letzten Vier beim Mutua Madrid Open stand der Weltranglistenerste nun bei jedem der neun ATP Masters 1000-Turniere mindestens einmal im Semifinale. Ein Meilenstein, der zuvor erst fünf Spielern gelungen ist.

Besonderer Sieg für Sinner

Der Sinner-Express braust weiter ungebremst durch die Saison.

Mit einem souveränen 6:2, 7:6(0)-Sieg über den spanischen Qualifikanten Rafael Jódar sichert sich der 24-Jährige am Mittwochabend seinen Platz im Halbfinale.

Damit setzt Sinner einen besonderen Meilenstein in seiner Karriere: Madrid war die letzte der neun aktuellen Masters-Stationen, bei der ihm noch eine Halbfinal-Teilnahme fehlte.

In der Riege der Giganten

Sinner ist erst der sechste Profi seit Einführung der Serie im Jahr 1990, der bei allen neun Stationen (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Rom, Kanada, Cincinnati, Shanghai und Paris) mindestens das Halbfinale erreicht hat.

Damit festigt er seinen Status in einem extrem elitären Kreis neben Legenden wie Federer, Nadal und Djokovic.

Dass er dieses Kunststück ausgerechnet jetzt vollbringt, passt ins Bild.

Es ist sein 21. Matchsieg hintereinander und sein saisonübergreifend 26. Erfolg auf Masters-1000-Ebene in Serie.

Die "Career Semifinal“ Wall of Fame

Diese Tabelle zeigt, mit welchem Turnier die jeweiligen Spieler ihre persönliche Sammlung an Halbfinal-Einzügen komplettiert haben:

Spieler

Turnier der Komplettierung

Jahr

Rafael Nadal

Shanghai

2009

Novak Djokovic

Paris

2009

Roger Federer

Paris

2010

Andy Murray

Paris

2015

Alexander Zverev

Indian Wells

2026

Jannik Sinner

Madrid

2026

Jagd auf den Djokovic-Bestmarke

Die Nummer eins der Welt hat nun eine historische Chance vor Augen.

Nachdem Sinner die letzten vier Masters-1000-Events (Paris, Indian Wells, Miami und Monte-Carlo) gewonnen hat, peilt er als erster Spieler überhaupt den fünften Titel in Serie an.

Doch damit nicht genug: Sollte der Italiener nach Madrid auch noch sein Heimturnier in Rom gewinnen, würde er die Masters-9 perfekt machen.

Er hätte dann jedes einzelne der neun Masters-Turniere mindestens einmal gewonnen.

Bisher ist Novak Djokovic der einzige Profi, dem dieses Kunststück gelang.

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