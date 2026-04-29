Sinner zieht in elitären Kreis von Djokovic, Federer & Nadal ein

Jannik Sinner schreibt in Madrid ein Mal mehr Geschichte.

Mit seinem Einzug in die Runde der letzten Vier beim Mutua Madrid Open stand der Weltranglistenerste nun bei jedem der neun ATP Masters 1000-Turniere mindestens einmal im Semifinale. Ein Meilenstein, der zuvor erst fünf Spielern gelungen ist.

Besonderer Sieg für Sinner

Der Sinner-Express braust weiter ungebremst durch die Saison.

Mit einem souveränen 6:2, 7:6(0)-Sieg über den spanischen Qualifikanten Rafael Jódar sichert sich der 24-Jährige am Mittwochabend seinen Platz im Halbfinale.

Damit setzt Sinner einen besonderen Meilenstein in seiner Karriere: Madrid war die letzte der neun aktuellen Masters-Stationen, bei der ihm noch eine Halbfinal-Teilnahme fehlte.

In der Riege der Giganten

Sinner ist erst der sechste Profi seit Einführung der Serie im Jahr 1990, der bei allen neun Stationen (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Rom, Kanada, Cincinnati, Shanghai und Paris) mindestens das Halbfinale erreicht hat.

Damit festigt er seinen Status in einem extrem elitären Kreis neben Legenden wie Federer, Nadal und Djokovic.

Dass er dieses Kunststück ausgerechnet jetzt vollbringt, passt ins Bild.

Es ist sein 21. Matchsieg hintereinander und sein saisonübergreifend 26. Erfolg auf Masters-1000-Ebene in Serie.

Die "Career Semifinal“ Wall of Fame

Diese Tabelle zeigt, mit welchem Turnier die jeweiligen Spieler ihre persönliche Sammlung an Halbfinal-Einzügen komplettiert haben: