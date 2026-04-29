Sinner zieht in elitären Kreis von Djokovic, Federer & Nadal ein

Spieler
Turnier der Komplettierung
Jahr
Rafael Nadal
Shanghai
2009
Novak Djokovic
Paris
2009
Roger Federer
Paris
2010
Andy Murray
Paris
2015
Alexander Zverev
Indian Wells
2026
Jannik Sinner
Madrid
2026
Jagd auf den Djokovic-Bestmarke
Die Nummer eins der Welt hat nun eine historische Chance vor Augen.
Nachdem Sinner die letzten vier Masters-1000-Events (Paris, Indian Wells, Miami und Monte-Carlo) gewonnen hat, peilt er als erster Spieler überhaupt den fünften Titel in Serie an.
Doch damit nicht genug: Sollte der Italiener nach Madrid auch noch sein Heimturnier in Rom gewinnen, würde er die Masters-9 perfekt machen.
Er hätte dann jedes einzelne der neun Masters-Turniere mindestens einmal gewonnen.
Bisher ist Novak Djokovic der einzige Profi, dem dieses Kunststück gelang.