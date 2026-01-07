Kraus, Sinja KRA
Jones, Francesca JON
Endstand
1:2
6:1 , 4:6 , 1:6
NEWS

Kraus scheitert im Auckland-Achtelfinale

Die Wienerin muss sich nach einem starken Beginn nach drei Sätzen geschlagen geben. Dennoch steht in der Weltrangliste ein neues Karrierehoch bevor.

Kraus scheitert im Auckland-Achtelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für Sinja Kraus ist im Achtelfinale des WTA-250-Turniers in Auckland Schluss.

Nach dem Auftakterfolg in der ersten Runde gegen Landsfrau Julia Grabher muss sich die 23-jährige Wienerin der Britin Fransesca Jones mit 6:1, 4:6, 1:6 geschlagen geben.

Für Österreichs Nummer drei beginnt die Partie eigentlich vielversprechend. Mit insgesamt drei Breaks holt sich Kraus souverän den ersten Satz.

Wende im zweiten Satz

Auch im zweiten Satz kann die Österreicherin ihrer Gegnerin gleich das erste Aufschlagsspiel abnehmen. Doch der Britin gelingt die schnelle Antwort und beim Stand von 3:3 nimmt sie Kraus das entscheidende Break zum Satzgewinn ab.

Im dritten Satz präsentiert sich die Nummer 72 der Welt dann als die abgezocktere Spielerin und macht alles klar.

Trotz der Niederlage verbessert sich Kraus in der Live-Weltrangliste von Platz 108 auf auf Rang 104 und somit auf ein neues Karrierehoch.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Melanie Schnell

Melanie Schnell
Patricia Mayr-Achleitner

