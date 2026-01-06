Schwärzler, Joel Josef SCH
Moriya, Hiroki MOR
Endstand
2:1
6:3 , 4:6 , 7:6
NEWS

Schwärzler feiert Auftaktsieg in Thailand

Der Vorarlberger kämpft sich im Tiebreak des dritten Satzes ins Achtelfinale.

Schwärzler feiert Auftaktsieg in Thailand Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Joel Schwärzler steht beim Challenger-Turnier in Nonthaburi im Achtelfinale.

Der 19-jährige Vorarlberger besiegt am Dienstag den Japaner Hiroki Moriya (ATP 502) nach hart umkämpften drei Sätzen mit 6:3, 4:6, 7:6 (5).

Schwärzler trifft nun im Achtelfinale auf den Franzosen Florent Bax (ATP 281).

Nonthaburi befindet sich im Nordwesten der thailändischen Metropole Bankgkok.

