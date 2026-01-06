Joel Schwärzler steht beim Challenger-Turnier in Nonthaburi im Achtelfinale.

Der 19-jährige Vorarlberger besiegt am Dienstag den Japaner Hiroki Moriya (ATP 502) nach hart umkämpften drei Sätzen mit 6:3, 4:6, 7:6 (5).

Schwärzler trifft nun im Achtelfinale auf den Franzosen Florent Bax (ATP 281).

Nonthaburi befindet sich im Nordwesten der thailändischen Metropole Bankgkok.