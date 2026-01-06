-
Schwärzler, Joel Josef SCH
Moriya, Hiroki MOR
Endstand
2:16:3 , 4:6 , 7:6
NEWS
Schwärzler feiert Auftaktsieg in Thailand
Der Vorarlberger kämpft sich im Tiebreak des dritten Satzes ins Achtelfinale.
Joel Schwärzler steht beim Challenger-Turnier in Nonthaburi im Achtelfinale.
Der 19-jährige Vorarlberger besiegt am Dienstag den Japaner Hiroki Moriya (ATP 502) nach hart umkämpften drei Sätzen mit 6:3, 4:6, 7:6 (5).
Schwärzler trifft nun im Achtelfinale auf den Franzosen Florent Bax (ATP 281).
Nonthaburi befindet sich im Nordwesten der thailändischen Metropole Bankgkok.