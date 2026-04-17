Straka zum Auftakt in Hilton Head Zehnter

Der Österreicher ist beim RBC Heritage gut ins Turnier gestartet.

Sepp Straka ist gut ins mit 20 Millionen Dollar dotierte PGA-Turnier auf Hilton Head Island/South Carolina gestartet.

Österreichs bester Golfer spielte am Donnerstag zum Auftakt des Signature-Events RBC Heritage eine blitzsaubere 66er-Runde (5 unter Par) und rangiert auf Platz zehn.

Straka gelang unter anderem ein Eagle auf der zweiten Bahn und ließ vorerst Topleute wie US-Star Scottie Scheffler (20.) hinter sich. In Führung liegt der Schwede Ludvig Aberg mit 8 unter Par.

Mehr zum Thema

Sepp Straka fiebert bereits seinem Einsatz in Kitzbühel entgegen

Sepp Straka fiebert bereits seinem Einsatz in Kitzbühel entgegen

Golf
1
Das sind die EM-Gegner der ÖHB-Frauen

Das sind die EM-Gegner der ÖHB-Frauen

Handball
Wien-Marathon 2026: Der Zeitplan für das Lauf-Wochenende

Wien-Marathon 2026: Der Zeitplan für das Lauf-Wochenende

Mehr Sport
Österreichs Football-Nationalteam hat neuen Trainer

Österreichs Football-Nationalteam hat neuen Trainer

Football
Haaland vor Premier-League-Topspiel: "Wie ein Finale!"

Haaland vor Premier-League-Topspiel: "Wie ein Finale!"

Premier League
20 Jahre internationale Eishockey-Liga: Ein Kommen und Gehen

20 Jahre internationale Eishockey-Liga: Ein Kommen und Gehen

ICE Hockey League
2. Liga heute LIVE: Admira Wacker - First Vienna FC

2. Liga heute LIVE: Admira Wacker - First Vienna FC

2. Liga

