NEWS

Ofner startet erneut Zusammenarbeit mit Ex-Langzeit-Coach

Die Kooperation könnte jedoch ein Ablaufdatum haben.

Ofner startet erneut Zusammenarbeit mit Ex-Langzeit-Coach Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sebastian Ofner und sein langjähriger Touring-Coach werden vorerst wieder zusammenarbeiten.

Von 2020 bis Dezember 2025 waren Österreichs Tennis-Ass und Stefan Rettl ein gutes Team, ehe die Zusammenarbeit endete. "Ich wollte nicht länger nur sein Touring-Coach sein, sondern mehr Einfluss auf das Training haben und ihn in meine Tennis-Akademie in Bruck aufnehmen. Ich habe das Ofi vorgeschlagen, doch er wollte das nicht", betonte der Coach damals gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Nun soll es zu einer Wiedervereinigung gekommen sein. In Barcelona, wo Ofner in der ersten Runde gegen Alex de Minaur scheiterte, war er bereits dabei.

„Zu den Turnieren in Madrid, Rom, Genf und zu den French Open werden Ofi und ich gemeinsam reisen", gibt Rettl laut dem Medium zu verstehen, ergänzt aber auch: "Ich werde es nicht schaffen, ihn wie früher das ganze Jahr zu begleiten."

Mehr zum Thema

Rodionov scheitert beim Challenger in Portugal im Achtelfinale

Rodionov scheitert beim Challenger in Portugal im Achtelfinale

Tennis - ATP
Handgelenksverletzung: Alcaraz muss in Barcelona aufgeben

Handgelenksverletzung: Alcaraz muss in Barcelona aufgeben

Tennis - ATP
1
Ofner scheitert in Barcelona in der ersten Runde an de Minaur

Ofner scheitert in Barcelona in der ersten Runde an de Minaur

Tennis - ATP
16
Lilli Tagger scheitert bei WTA-250er gleich zum Auftakt

Lilli Tagger scheitert bei WTA-250er gleich zum Auftakt

Tennis - WTA
20
Tennis LIVE: Sebastian Ofner - Alex de Minaur in Barcelona

Tennis LIVE: Sebastian Ofner - Alex de Minaur in Barcelona

Tennis - ATP
4
Tennis LIVE: Lilli Tagger - Oleksandra Oliynykova in Rouen

Tennis LIVE: Lilli Tagger - Oleksandra Oliynykova in Rouen

Tennis - ATP
7
Rodionov in Portugal im Achtelfinale

Rodionov in Portugal im Achtelfinale

Tennis - ATP
4

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Sebastian Ofner