Ofner startet erneut Zusammenarbeit mit Ex-Langzeit-Coach

Sebastian Ofner und sein langjähriger Touring-Coach werden vorerst wieder zusammenarbeiten.

Von 2020 bis Dezember 2025 waren Österreichs Tennis-Ass und Stefan Rettl ein gutes Team, ehe die Zusammenarbeit endete. "Ich wollte nicht länger nur sein Touring-Coach sein, sondern mehr Einfluss auf das Training haben und ihn in meine Tennis-Akademie in Bruck aufnehmen. Ich habe das Ofi vorgeschlagen, doch er wollte das nicht", betonte der Coach damals gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Nun soll es zu einer Wiedervereinigung gekommen sein. In Barcelona, wo Ofner in der ersten Runde gegen Alex de Minaur scheiterte, war er bereits dabei.

„Zu den Turnieren in Madrid, Rom, Genf und zu den French Open werden Ofi und ich gemeinsam reisen", gibt Rettl laut dem Medium zu verstehen, ergänzt aber auch: "Ich werde es nicht schaffen, ihn wie früher das ganze Jahr zu begleiten."