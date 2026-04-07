Schwärzler bei Madrid-Challenger mit Auftaktsieg

Joel Schwärzler steht beim ATP-Challenger in Madrid im Achtelfinale. Der 20-Jährige bezwingt zum Auftakt den Litauer Edas Butvilas (ATP-268.) mit 7:6 (5), 3:6, 6:3.

Butvilas war eingesprungen, nachdem der eigentliche Gegner Schwärzlers, der Spanier Daniel Merida, seinen Start spontan zurückgezogen hatte.

In der Runde der letzten 16 trifft der Österreicher nun auf den Russen Roman Safiullin, die aktuelle Nummer 229 der Weltrangliste.