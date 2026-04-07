Butvilas, Edas BUT
Schwärzler, Joel Josef SCH
Endstand
1:2
6:7 , 6:3 , 3:6
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Schwärzler bei Madrid-Challenger mit Auftaktsieg

Der Österreicher bezwingt den Litauer Butvilas in drei Sätzen und steht im Achtelfinale.

Schwärzler bei Madrid-Challenger mit Auftaktsieg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Joel Schwärzler steht beim ATP-Challenger in Madrid im Achtelfinale. Der 20-Jährige bezwingt zum Auftakt den Litauer Edas Butvilas (ATP-268.) mit 7:6 (5), 3:6, 6:3.

Butvilas war eingesprungen, nachdem der eigentliche Gegner Schwärzlers, der Spanier Daniel Merida, seinen Start spontan zurückgezogen hatte.

In der Runde der letzten 16 trifft der Österreicher nun auf den Russen Roman Safiullin, die aktuelle Nummer 229 der Weltrangliste.

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