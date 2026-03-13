Rodionov, Jurij ROD
Onclin, Gauthier ONC
Endstand
2:0
6:4 , 6:2
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Rodionov zieht in Cherbourg ins Halbfinale ein

Der ÖTV-Spieler setzt sich klar gegen seinen belgischen Kontrahenten durch.

Rodionov zieht in Cherbourg ins Halbfinale ein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Jurij Rodionov steht beim Challenger in Cherbourg im Halbfinale!

Der 26-Jährige gewinnt im Viertelfinale gegen den Belgier Gauthier Onclin klar mit 6:4, 6:2.

Schon im ersten Game des Spiels kann Rodionov seinem Gegner den Aufschlag abnehmen. Bei 3:1 gelingt ihm dies ein weiteres Mal, jedoch schlägt Onclin diesmal mit einem Re-Break zurück. Nichtsdestotrotz serviert Rodionov schließlich zum Satzgewinn aus.

Auch im zweiten Satz schafft der Österreicher gleich im ersten Game ein Break, ebenso beim Stand von 4:2. Am Ende serviert er zum Sieg aus.

Im Halbfinale trifft er nun auf den Italiener Filippo Romano (ATP-541).

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

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Jurij Rodionov

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