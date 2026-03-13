NEWS

Indian Wells: Die Halbfinals sind komplett

Die vier besten Männer beim Tennis-Turnier stehen fest, auch bei den Frauen sind die Semifinal-Paarungen fixiert.

Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Daniil Medwedew stehen beim hochdotierten Tennis-Turnier in Indian Wells im Halbfinale.

Sinner lässt am Donnerstag dem US-Amerikaner Learner Tien mit 6:1,6:2 keine Chance, er trifft nun auf Zverev (am Samstag ab 22:30 Uhr, hier im Live-Ticker>>>). Der Deutsche erreicht in Kalifornien nach einem 6:2,6:3 über den Franzosen Arthur Fils erstmals das Semifinale. Medwedew besiegt Titelverteidiger Jack Draper 6:1,7:5 und fordert nun Alcaraz, der Cameron Norrie 6:3,6:4 bezwingt (am Samstag ab 22:30 Uhr, hier im Live-Ticker>>>).

Beim Frauenturnier unterliegt die Weltranglistenzweite Iga Swiatek der Ukrainerin Jelina Switolina 2:6,6:4,4:6. Switolina bekommt es im Halbfinale mit der Kasachin Jelena Rybakina zu tun (am Sonntag ab 0:00 Uhr, hier im Live-Ticker>>>). Die zweite Finalistin machen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und die Tschechin Linda Noskova unter sich aus (am Sonntag ab 0:00 Uhr, hier im Live-Ticker>>>).

