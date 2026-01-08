"I loved the number 10" - Wenger von ÖFB-U17-Quartett angetan

Trainer-Legende Arsene Wenger zeigt sich begeistert von Österreichs U17-Nationalteamspielern!

Vom Social-Media-Account "Rising Ballers" auf seine Lieblingsspieler der U17-WM angesprochen, nennt der Franzose, der seit 2019 Direktor Entwicklung bei der FIFA ist, gleich vier ÖFB-Talente.

"I loved many players, first of all. But I loved the Number 10 from Austria, the Number 11 as well, who is injured now." Gemeint waren damit Austria-Wien-Youngster Vasilije Markovic und Salzburg-Talent Dominik Dobis, der sich einen Kreuzbandriss zuzog. Auch WM-Torschützenkönig Johannes Moser (Salzburg) und Ifeanyi Ndukwe, der um einen Millionenbetrag von der Austria zu Liverpool wechseln wird, durfte in Wengers Aufzählung nicht fehlen.

Neben dem ÖFB-Quartett waren Italiens Andrea Luongo und Samuele Inacio sowie der Argentinier Santiago Espindola dem ehemaligen Arsenal-Trainer aufgefallen.