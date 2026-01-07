NEWS

Nach Verpassen der Playoffs: NFL-Team entlässt Erfolgscoach

Die Ära von John Harbaugh bei den Baltimore Ravens geht nach 18 Jahren zu Ende. 2013 fand seine Amtszeit mit dem Super-Bowl-Triumph ihren Höhepunkt.

Nach Verpassen der Playoffs: NFL-Team entlässt Erfolgscoach Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Paukenschlag in der NFL!

Die Baltimore Ravens trennen sich nach dem Verpassen der Playoffs von ihrem Erfolgscoach John Harbaugh. Damit geht beim NFL-Franchise eine Ära zu Ende: Seit 2008 stand der 64-jährige US-Amerikaner durchgehend an der Seitenlinie der Ravens, gewann sechs AFC-North-Titel und gewann mit Joe Flacco die Super Bowl XLVII.

Playoffs verpasst

Seit jenem Titel gelang den Ravens jedoch lediglich ein Conference-Finaleinzug. Im Vorfeld dieser Saison wurden die Ravens als Topfavorit auf die Vince Lombardi Trophy betitelt, doch am Ende stand eine negative Bilanz (8-9) zu Buche.

Erst im vergangenen Frühjahr hatte Harbaugh bis 2028 verlängert. Jetzt hat seine Zeit bei den Baltimore Ravens ein jähes Ende genommen. Doch in der NFL genießt er weiter einen guten Rufen, mehrere Teams mit offenem Headcoach-Posten sollen sich um ihn bemühen.

Harbaugh ist nach Jonathan Gannon (Arizona Cardinals), Pete Carroll (Las Vegas Raiders), Kevin Stefanski (Cleveland Browns) und Raheem Morris (Atlanta Falcons) der sechste Head Coach der nach Ende der Regular Season seinen Hut nehmen musste.

Mehr zum Thema

User-Endzone: Wenn das kein Vorgeschmack auf die Playoffs ist!

User-Endzone: Wenn das kein Vorgeschmack auf die Playoffs ist!

Football
16
Schwärzler nach Aufholjagd in Thailand im Viertelfinale

Schwärzler nach Aufholjagd in Thailand im Viertelfinale

Tennis - ATP
Kraus scheitert im Auckland-Achtelfinale

Kraus scheitert im Auckland-Achtelfinale

Tennis - WTA
ÖHB-Männer starten mit Niederlage in finale Phase vor EM

ÖHB-Männer starten mit Niederlage in finale Phase vor EM
Schwärzler feiert Auftaktsieg in Thailand

Schwärzler feiert Auftaktsieg in Thailand

Tennis - ATP
8
Der Weg zur Super Bowl: Alle NFL-Playoff-Duelle im Überblick

Der Weg zur Super Bowl: Alle NFL-Playoff-Duelle im Überblick

Football
5
Stuttgarter Aufstiegsheld wechselt innerhalb der Bundesliga

Stuttgarter Aufstiegsheld wechselt innerhalb der Bundesliga

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix American Football NFL National Football League John Harbaugh Baltimore Ravens