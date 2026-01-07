Nach Verpassen der Playoffs: NFL-Team entlässt Erfolgscoach

Paukenschlag in der NFL!

Die Baltimore Ravens trennen sich nach dem Verpassen der Playoffs von ihrem Erfolgscoach John Harbaugh. Damit geht beim NFL-Franchise eine Ära zu Ende: Seit 2008 stand der 64-jährige US-Amerikaner durchgehend an der Seitenlinie der Ravens, gewann sechs AFC-North-Titel und gewann mit Joe Flacco die Super Bowl XLVII.

Playoffs verpasst

Seit jenem Titel gelang den Ravens jedoch lediglich ein Conference-Finaleinzug. Im Vorfeld dieser Saison wurden die Ravens als Topfavorit auf die Vince Lombardi Trophy betitelt, doch am Ende stand eine negative Bilanz (8-9) zu Buche.

Erst im vergangenen Frühjahr hatte Harbaugh bis 2028 verlängert. Jetzt hat seine Zeit bei den Baltimore Ravens ein jähes Ende genommen. Doch in der NFL genießt er weiter einen guten Rufen, mehrere Teams mit offenem Headcoach-Posten sollen sich um ihn bemühen.

Harbaugh ist nach Jonathan Gannon (Arizona Cardinals), Pete Carroll (Las Vegas Raiders), Kevin Stefanski (Cleveland Browns) und Raheem Morris (Atlanta Falcons) der sechste Head Coach der nach Ende der Regular Season seinen Hut nehmen musste.