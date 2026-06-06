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Österreichs Männer bei 3x3-WM im Viertelfinale out

Das Team muss sich Deutschland geschlagen geben, die als Gruppensieger direkt unter die besten Acht einzogen.

Österreichs Männer bei 3x3-WM im Viertelfinale out
Textquelle: © APA
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Für Österreichs 3x3-Basketballer bleibt der Traum von der ersten WM-Medaille unerfüllt.

Nico Kaltenbrunner, Fabio Söhnel, Quincy Diggs und Toni Blazan ziehen am Samstag in Warschau im Viertelfinale gegen Deutschland mit 19:21 den Kürzeren.

Die Deutschen waren als Gruppensieger direkt unter die besten acht vorgestoßen, die Österreicher hatten das Play-in gegen Belgien am Freitag mit einem 21:13-Erfolg erst erfolgreich meistern müssen.

Die Medaillen werden am Sonntag vergeben.

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