Rodionov scheitert beim Challenger in Portugal im Achtelfinale

Jurij Rodionov scheitert beim ATP-Challenger in Oeiras im Achtelfinale!

Österreichs Nummer vier muss sich in der Runde der letzten 16 Valentin Royer aus Frankreich (ATP-76.) mit 6:3, 4:6, 5:7 geschlagen geben. Und das, obwohl Rodionov gegen die Nummer eins des Turniers Satz Nummer eins noch für sich entscheiden kann.

Am Ende behält der Favorit aber die Nerven, holt die folgenden beiden Sätze und verwertet nach 2:13 Stunden seinen zweiten Matchball zum Sieg.

Im Viertelfinale wartet auf Royer nun ÖTV-Youngster Joel Schwärzler. Der Vorarlberger setzte sich im Achtelfinale gegen Chun-Hsin Tseng 6:1, 6:4 durch.