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Handgelenksverletzung: Alcaraz muss in Barcelona aufgeben

Der Spanier zog sich am Dienstag eine Verletzung am rechten Handgelenk zu. Der nächste Tour-Stopp wäre in Madrid.

Handgelenksverletzung: Alcaraz muss in Barcelona aufgeben Foto: © GETTY
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Tennis-Star Carlos Alcaraz hat für sein Zweitrundenspiel beim ATP500-Turnier in Barcelona gegen den Tschechen Tomas Machac w.o. gegeben.

Der Grund dafür ist eine Verletzung am rechten Handgelenk, zugezogen am Dienstag beim 6:4,6:2-Auftaktsieg gegen den Finnen Otto Virtanen.

Alcaraz, zweifacher Barcelona-Titelträger, bestritt diese Partie nur zwei Tage nach dem gegen den Südtiroler Jannik Sinner verlorenen Monte-Carlo-Endspiel. Der nächste Tour-Stopp für Alcaraz wäre Madrid.

"Bin sehr traurig"

"Nachdem wir Tests gemacht haben, haben wir realisiert, dass die Verletzung ernster als von uns erwartet ist", erklärte Alcaraz. "Ich muss auf meinen Körper hören, um sicherzustellen, dass meine Zukunft nicht beeinträchtigt ist."

Er ziehe bei einem Turnier nur ungern zurück, besonders in Barcelona. "Ich bin sehr traurig, dass ich nach Hause zurückkehren muss, um mit meinem Team so bald wie möglich an meiner Genesung zu arbeiten und um für die kommenden Turniere so fit wie möglich zu sein."

Aus für Erler und Miedler

Indes hat der schottische Doppelspezialist Jamie Murray seinen Rücktritt verlautbart.

Der 40-jährige Bruder des 2024 zurückgetretenen, zweifachen Einzel-Olympiasiegers Andy Murray war Weltranglistenerster, hat sieben Grand-Slam-Titel und 2015 im Doppel-Gespann mit seinem Bruder Großbritanniens ersten Davis-Cup-Titelgewinn seit 1936 geholt.

Alexander Erler und Lucas Miedler als Österreichs führendes Doppel-Paar sind am Mittwoch in München als Nummer vier gesetzt in der Auftaktrunde ausgeschieden.

Die 20 Tennisspieler mit den meisten Grand-Slam-Titeln

#16 - Carlos Alcaraz (7 Titel)
#16 - René Lacoste (7 Titel)

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