Ofner steht in Barcelona im Quali-Finale

Sebastian Ofner gewinnt sein erstes Qualifikations-Match beim ATP-500-Turnier in Barcelona.

Der Steirer bezwingt den spanischen Lokalmatador Alejo Sanchez Quilez (ATP-476.) in zwei Sätzen souverän mit 6:4, 6:4.

Das einzige Break im ersten Durchgang gelingt Österreichs Nummer eins zum perfekten Zeitpunkt. Er stellt auf 5:4 und gewinnt in weiterer Folge den Satz.

Im zweiten Satz liegt Ofner nach zwei Breaks bereits 3:0 voran, der Spanier stellt mit drei Games in Folge auf 3:3. Daraufhin schafft der 29-Jährige das entscheidende Break zum 4:3, danach lässt der ÖTV-Daviscupper nichts mehr anbrennen.

Im Kampf um den Einzug ins Hauptfeld trifft Ofner entweder auf Arthur Gea (FRA/ATP-137.) oder Patrick Kypson (USA/ATP-95.).