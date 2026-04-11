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Ofner steht in Barcelona im Quali-Finale

Der Steirer überwindet seine erste Quali-Hürde erfolgreich. Im Kampf um den Einzug in die Hauptrunde wartet ein Franzose oder ein US-Amerikaner.

Ofner steht in Barcelona im Quali-Finale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sebastian Ofner gewinnt sein erstes Qualifikations-Match beim ATP-500-Turnier in Barcelona.

Der Steirer bezwingt den spanischen Lokalmatador Alejo Sanchez Quilez (ATP-476.) in zwei Sätzen souverän mit 6:4, 6:4.

Das einzige Break im ersten Durchgang gelingt Österreichs Nummer eins zum perfekten Zeitpunkt. Er stellt auf 5:4 und gewinnt in weiterer Folge den Satz.

Im zweiten Satz liegt Ofner nach zwei Breaks bereits 3:0 voran, der Spanier stellt mit drei Games in Folge auf 3:3. Daraufhin schafft der 29-Jährige das entscheidende Break zum 4:3, danach lässt der ÖTV-Daviscupper nichts mehr anbrennen.

Im Kampf um den Einzug ins Hauptfeld trifft Ofner entweder auf Arthur Gea (FRA/ATP-137.) oder Patrick Kypson (USA/ATP-95.).

Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs

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