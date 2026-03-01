Ofner, Sebastian OFN
Herbert, Pierre-Hugues HER
Endstand
2:0
6:4 , 7:6
NEWS

Ofner schnappt sich seinen ersten Titel seit 2023

Sebastian Ofner gewinnt das Challenger-Finale in Saint-Brieuc, es ist sein fünfter Einzel-Titel.

Sebastian Ofner hat beim ATP-Challenger in Saint-Brieuc eine lange Durststrecke beendet.

Mit einem 6:4, 7:6 (4)-Erfolg im Finale über den französischen Lokalmatador Pierre-Hugues Herbert hat sich der Steirer seinen ersten Titel seit Juli 2023 geschnappt. Damals gewann Ofner den Heim-Challenger in Salzburg.

In Frankreich nützt die ehemalige Nummer 37 der Welt seine Chancen effizient. Im ersten Satz gelingt ihm mit dem zweiten Breakball das entscheidende 5:4, kurz darauf serviert der 29-Jährige zum Satzgewinn aus.

Im zweiten Durchgang sieht sich Ofner einem 0:3-Rückstand entgegen, gleicht jedoch auf 3:3 aus. Der Satz geht ins Tiebreak, wo Ofner seinen Aufschlag halten kann. Ein Punktgewinn bei Serve Herbert reicht schließlich für den Final-Sieg.

In der ATP-Weltrangliste wird das ÖTV-Ass 24 Plätze gutmachen und sich auf Rang 108 wiederfinden.

Joel Schwärzler musste sich im Challenger-Finale von Lugano geschlagen geben >>>

