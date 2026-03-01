Schwärzler, Joel Josef SCH
Piros, Zsombor PIR
Endstand
1:2
5:7 , 6:4 , 3:6
Joel Schwärzler verpasst Challenger-Titel

Joel Schwärzler verliert im Challenger-Finale in Lugano knapp in drei Sätzen.

Joel Schwärzler verpasst Challenger-Titel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Joel Schwärzler muss sich im Finale des ATP-Challengers von Lugano dem Ungarn Zsombor Piros nach hartem Kampf mit 5:7, 6:4 und 3:6 geschlagen geben.

Der junge Vorarlberger verpasst damit seinen zweiten Titel auf Challenger-Ebene.

Im ersten Satz gestaltet sich die Partie lange Zeit ausgeglichen, beide Spieler müssen mehrfach Breakbälle abwehren. Beim Stand von 5:6 aus Sicht des Österreichers kann er seinen Aufschlag jedoch nicht mehr halten und verliert den Auftakt mit 5:7.

Aufbäumen in Durchgang zwei

Im zweiten Durchgang gelingt dem 20‑Jährigen das Break zum 4:2, das sich der Vorarlberger nicht mehr nehmen lässt. Mit 6:4 holt er sich Satz zwei und stellt auf 1:1. Die Entscheidung muss also im dritten Satz fallen.

Dort erwischt Schwärzler allerdings einen denkbar schlechten Start und liegt schnell mit einem Break 0:3 zurück. Diesen Vorsprung lässt sich der Ungar nicht mehr nehmen und serviert souverän zum 6:3 aus – damit geht der dritte Satz und somit auch der Titel an Piros.

Neues Career High für Schwärzler

Freuen darf sich Schwärzler am Sonntag zumindest über eine neue Bestmarke in der ATP-Weltangliste. Dort scheint der 20-Jährige im LIVE-Ranking erstmals auf Rang 214 aus. Der erstmalige Einzug in die Top 200 ist damit zum Greifen nah.

