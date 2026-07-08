Pircher, Anna PIR
Britton, Daniella BRI
Endstand
2:1
6:7 , 6:1 , 6:1
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Stark! ÖTV-Talent Pircher erreicht Wimbledon-Viertelfinale

Die 16-jährige Tirolerin dreht auch in ihrem dritten Spiel einen Satzrückstand und steht damit erstmals in einem Juniorinnen-Grand-Slam-Viertelfinale.

Stark! ÖTV-Talent Pircher erreicht Wimbledon-Viertelfinale Foto: © IMAGO / Hasenkopf
Textquelle: © LAOLA1
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Anna Pircher setzt ihren Erfolgslauf in Wimbledon fort!

Die 16-jährige Tirolerin erreicht am Mittwoch das Viertelfinale des Juniorinnen-Bewerbs.

Pircher verliert zwar Satz eins gegen die britische Lokalmatadorin Daniella Britton 6:7(4), dreht die Partie aber in beeindruckender Manier mit 6:1, 6:1.

Es ist bereits das dritte Mal im dritten Spiel, dass die Tirolerin einen Satzrückstand noch in einen Sieg dreht.

Nun gegen Nummer eins des Turniers?

Die Belohnung ist der Einzug ins Wimbledon-Viertelfinale – und das bei ihrem ersten Antreten bei einem Juniorinnen-Grand-Slam-Bewerb.

Gegnerin im Viertelfinale könnte die topgesetzte Chinesin Xinran Sun (WTA-620.) - Nummer eins der Juniorinnen-Weltrangliste - sein, die in ihrem Achtelfinale auf Thea Frodin (USA/WTA-595.) trifft.

Pircher wird es somit definitiv mit einer Gegnerin zu tun bekommen, die in der Erwachsenen-Weltrangliste vor ihr klassiert ist. In der zweiten Runde eliminierte die Tirolerin mit Mika Stojsavljevic (GBR/WTA-276.) allerdings bereits eine favorisierte Kontrahentin.

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