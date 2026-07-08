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Wimbledon-Juniorinnen LIVE: Anna Pircher - Daniella Britton

Die 16-jährige Tirolerin kämpft in London um den erstmaligen Einzug in ein Grand-Slam-Viertelfinale auf Juniorinnen-Ebene. LIVE-Infos:

Wimbledon-Juniorinnen LIVE: Anna Pircher - Daniella Britton Foto: © IMAGO / Hasenkopf
Textquelle: © LAOLA1
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Kann Anna Pircher ihren Lauf im Juniorinnen-Bewerb von Wimbledon fortsetzen?

Die 16-jährige Tirolerin bekommt es am Mittwoch im Achtelfinale mit einer Lokalmatadorin zu tun: Daniella Britton.

Die Partie ist als erstes Spiel des Tages auf Court 7 angesetzt (ab 12:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Anna Pircher, trotz ihres jungen Alters immerhin bereits 903. der Erwachsenen-Weltrangliste, bestreitet in Wimbledon ihr erstes Juniorinnen-Grand-Slam-Turnier überhaupt.

In der zweiten Runde eliminierte die Tirolerin die Britin Mika Stojsavljevic - die Nummer 276 der WTA-Frauen-Weltrangliste.

LIVE-Infos:

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