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Pircher, Anna PIR
Britton, Daniella BRI
Live
0:03:2
NEWS
Wimbledon-Juniorinnen LIVE: Anna Pircher - Daniella Britton
Die 16-jährige Tirolerin kämpft in London um den erstmaligen Einzug in ein Grand-Slam-Viertelfinale auf Juniorinnen-Ebene. LIVE-Infos:
Kann Anna Pircher ihren Lauf im Juniorinnen-Bewerb von Wimbledon fortsetzen?
Die 16-jährige Tirolerin bekommt es am Mittwoch im Achtelfinale mit einer Lokalmatadorin zu tun: Daniella Britton.
Die Partie ist als erstes Spiel des Tages auf Court 7 angesetzt (ab 12:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Anna Pircher, trotz ihres jungen Alters immerhin bereits 903. der Erwachsenen-Weltrangliste, bestreitet in Wimbledon ihr erstes Juniorinnen-Grand-Slam-Turnier überhaupt.
In der zweiten Runde eliminierte die Tirolerin die Britin Mika Stojsavljevic - die Nummer 276 der WTA-Frauen-Weltrangliste.