Diese Darts-Stars nehmen an der Premier League 2026 teil

Die Premier League im Darts steht nur einen Monat nach der WM an. Nun gibt die PDC die acht Teilnehmer bekannt. Zwei Stars geben ihr Debüt, ein WM-Halbfinalist ist nicht dabei.

Nur wenige Tage nach dem zweiten WM-Triumph von Luke Littler veröffentlicht die PDC das Teilnehmerfeld für die anstehende Premier League.

Klarerweise ist Littler nach seiner WM-Titelverteidigung der große Gejagte. Mit dem WM-Finalisten Gian van Veen (NED) und dem Nordiren Josh Rock geben zwei Darts-Profis ihr Debüt.

Allerdings fehlt ein großer Name: Gary Anderson nimmt nämlich trotz seines Einzugs in das WM-Halbfinale nicht an der Premier League teil. Der schottische Fanliebling verzichtet aufgrund der hohen Reisestrapazen.

Diese acht Darts-Stars sind dabei:

  • Luke Littler (ENG)

  • Luke Humphries (ENG)

  • Gian van Veen (NED)

  • Michael van Gerwen (NED)

  • Jonny Clayton (WAL)

  • Stephen Bunting (ENG)

  • Josh Rock (NIR)

  • Gerwyn Price (WAL)

Die 22. Ausgabe der Premier League wird am 5. Februar in Newcastle eröffnet und endet mit den Playoffs am 28. Mai 2026 in der 02 Arena in London.

