Lajovic, Dusan LAJ
Ofner, Sebastian OFN
Endstand
2:0
6:3 , 6:2
NEWS

Ofner startet mit Niederlage ins neue Tennis-Jahr, Neumayer siegt

Der Steirer unterliegt beim Challenger-Turnier bereits in der ersten Runde einem gesetzten Serben.

Kommentare

Das Tennis-Jahr 2026 beginnt für Sebastian Ofner leider nicht nach Wunsch.

Der verletzungsgeplagte Steirer muss sich am Montag in der ersten Runde des Challenger-Turniers von Canberra dem an acht gesetzten Serben Dusan Lajovic (ATP 125) mit 3:6, 2:6 geschlagen geben.

Besser läuft es für Lukas Neumayer: Der Salzburger qualifiziert sich mit einem 6:2, 6:4-Erfolg über den an sieben gereihten Hugo Grenier (ATP 175) für den Hauptbewerb und bekommt es dort am Dienstag in der ersten Runde mit dem Kolumbianer Daniel Elahi Galan (ATP 155).

"Das waren zwei sehr solide Matches. Ich habe gut serviert und retourniert, meine Chancen gut genützt, wenige zugelassen und am Ende verdient gewonnen", freut sich Neumayer, der zum Auftakt den Kroaten Luka Mikrut (ATP 160) schlug.

Kommentare

