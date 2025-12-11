NEWS

Next Gen Finals: Justin Engel komplettiert Teilnehmerfeld

Das deutsche Toptalent profitiert von einer Absage des Tschechen Jakub Mensik. Damit schreibt der 18-Jährige Geschichte.

Next Gen Finals: Justin Engel komplettiert Teilnehmerfeld Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Justin Engel komplettiert das Teilnehmerfeld der Next Gen Finals 2025.

Der 18-Jährige rückt quasi auf den letzten Drücker ins Hauptfeld nach und profitiert dabei von der Absage des Tschechen Jakub Mensik, der das Turnier auslässt.

Damit ergänzt der Deutsche das Teilnehmerfeld um Learner Tien, Alexander Blockx, Dino Prizmic, Martin Landaluce, Nicolai Budkov Kjaer, Nishesh Basavareddy und Rafael Jodar. Neben Mensik hat auch Titelverteidiger Joao Fonseca seine Teilnahme zurückgezogen.

Erster Deutscher in Bewerbsgeschichte

Engel ist nicht nur der jüngste Teilnehmer der diesjährigen Auflage, sondern der erste Deutsche überhaupt, der bei den 2017 ins Leben gerufenen Next Gen Finals teilnimmt. Er befindet sich derzeit auf Position 187 der ATP-Weltrangliste.

Das Turnier findet vom 17. bis zum 21. Dezember statt und wird in Jeddah (Saudi-Arabien) ausgetragen. Dafür qualifizieren sich jeweils die besten U20-Spieler der Saison.

Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Jakub Mensik Justin Engel