Downhill-Weltmeisterin Höll wechselt Team

Die vierfache Downhill-Elite-Weltmeisterin wird künftig nicht mehr mit ihrem bisherigen Bike-Partner YT am Start stehen.

Österreichs Mountainbike-Star Valentina Höll fährt künftig für das Team Commencal Schwalbe Les Orres.

Das gaben die vierfache Downhill-Elite-Weltmeisterin sowie ihr neuer Arbeitgeber am Donnerstag bekannt. "Ich bin unglaublich aufgeregt, Teil einer so renommierten Rennsport-Familie zu werden", sagte die Salzburgerin via Aussendung.

Grund für den Wechsel ist, dass Hölls bisheriger Bike-Partner YT Industries in Insolvenz ging - ihr Team YT Mob musste den Rennbetrieb einstellen.

Auch der steirische Downhiller Andreas Kolb wechselte aufgrund der YT-Turbulenzen und schloss sich dem Santa Cruz Syndikat an.

