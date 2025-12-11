Nächstes Schweizer Ski-Ass schwer gestürzt

Wieder Bangen im Schweizer Team.

Nach Lara Gut-Behrami (Kreuzbandriss) und Corinne Suter (u.a. Muskelfaserriss im linken Unterschenkel) kommt Michele Gisin am Donnerstag im letzten Abfahrtstraining in St. Moritz schwer zu Sturz.

Lange Behandlung auf der Piste

Der Kombinations-Olympiasiegerin von 2018 und 2022 verschlägt es im unteren Streckenteil die Ski, sie durchbricht das erste B-Netz.

Gisin wird rund 30 Minuten lang an der Strecke behandelt, ehe sie mit dem Helikopter ins Spital geflogen wird. Nähere Infos über die Schwere der Verletzung liegen aktuell noch nicht vor.

Ortlieb beste ÖSV-Läuferin im Training

Im von schlechter Sicht beeinträchtigten und daher im Vergleich zum Vortag rund zwei Sekunden langsameren Training setzte mit Joana Hählen mit der Startnummer 56 aber eine andere Schweizerin die Bestzeit.

Beste Österreicherin bei ihrem Comeback-Wochenende nach Unterschenkelbruch war die Vorarlbergerin Nina Ortlieb als Neunte 0,48 Sek. zurück, unmittelbar direkt dahinter folgte unerwartet Anna Schilcher als zweitbeste ÖSV-Läuferin (+0,63). Es folgten aus ÖSV-Sicht Christina Ager (12./+0,79), Mirjam Puchner (17./+0,96) und Cornelia Hütter (18./+0,97).

In St. Moritz steht am Freitag (ab 10:15 Uhr im Live Ticker >>>) die erste von zwei Abfahrten auf dem Programm.