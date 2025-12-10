NFL: Das Power Ranking vor Week 15 - Colts im freien Fall

Vier Wochen an NFL-Regular-Season-Football stehen noch vor uns. Bei einigen großen Namen, wie den Kansas City Chiefs, zeichnet sich bereits ab, dass sie die Playoffs verpassen werden.

Auch die vor wenigen Wochen noch groß gehandelten Indianapolis Colts werden es angesichts ihrer Verletzungsprobleme auf der Quarterback-Position und des schwierigen Rest-Spielplans wohl nicht in die Postseason schaffen. Die Baltimore Ravens sind ebenso ein Team, das mit dem Rücken zur Wand steht, dank der schwachen AFC North aber noch bessere Chancen hat.

Auch in dieser Woche werden in meinem Power Ranking aus Zeitgründen abermals nur die (meiner Meinung nach) aktuell zehn besten Teams textlich untermalt.

Die Rang-Veränderungen der Mannschaften beziehen sich auf das Power Ranking der Vorwoche.

