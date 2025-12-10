NEWS

Football-Fans dürfen sich freuen: NFL kehrt nach München zurück

2025 machte die NFL in München Pause, die nächsten Spiele sind aber bereits fixiert. Welche Teams auflaufen werden, ist aber noch unklar.

Football-Fans dürfen sich freuen: NFL kehrt nach München zurück Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Nach einem Jahr Pause wird die NFL im nächsten Jahr wieder für ein Spiel nach München zurückkehren.

Wie Vertreter der besten American-Football-Liga der Welt, der Stadt München und der Allianz Arena bekanntgaben, ist neben 2026 auch für 2028 ein Match und damit das vierte reguläre Saisonspiel im Fußballstadion des FC Bayern fixiert. Welche Teams im kommenden Jahr in München antreten, ist noch nicht bekannt.

Neben München und Berlin war in Deutschland auch Frankfurt bereits mit NFL-Partien an der Reihe. Die NFL vermeldete jeweils einen gewaltigen Ansturm auf die Tickets.

Die US-Eliteliga expandiert seit Jahren mit Gastspielen überall auf dem Globus. Im nächsten Jahr sind neben München bisher noch zwei Partien in London sowie je ein Spiel in Melbourne und Rio de Janeiro bestätigt.

Die 30 größten Monster-Verträge der NFL

#30 - Garrett Wilson (New York Jets)
#29 - D.K. Metcalf (Pittsburgh Steelers)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

User-Endzone: The Witch is (so gut wie) dead

User-Endzone: The Witch is (so gut wie) dead

Football
20
LASK vermeldet ersten Wintertransfer

LASK vermeldet ersten Wintertransfer

Bundesliga
Austria Wien verlängert mit Abwehr-Talent

Austria Wien verlängert mit Abwehr-Talent

Bundesliga
Um die Hälfte! Marktwert von ÖFB-Kicker steigt deutlich

Um die Hälfte! Marktwert von ÖFB-Kicker steigt deutlich

International
6
Darts-WM: Alle jagen Littler - trifft Suljovic auf den Superstar?

Darts-WM: Alle jagen Littler - trifft Suljovic auf den Superstar?

Mehr Sport
1
Olimpija Ljubljana: Interesse an österreichischem Trainer

Olimpija Ljubljana: Interesse an österreichischem Trainer

International
5
Kimmich fordert CL-Rekordhalter Karl im DFB-Team

Kimmich fordert CL-Rekordhalter Karl im DFB-Team

Deutsche Bundesliga
1
Kommentare

Kommentare

München Sport-Mix National Football League Fußball American Football NFL