Premierensieger bei den Austrian Padel Masters 2025

Die Austrian Padel Masters 2025 waren der Abschluss der diesjährigen Padel-Saison in Österreich. Der Finaltag im Padeldome Erdberg bescherte einige spannende Duelle.

Mit Moritz Eiersebner und Markus Krocker bei den Männern, sowie Chiara Ambros und Lisa-Marie Peleska bei den Frauen gab es in beiden Kategorien Premierensieger.

Besonderer Titel

Für Eiersebner/Krocker war der Sieg umso schöner, da die beiden letztes Jahr im Finale noch als Verlierer vom Platz gingen.

"Es freut uns sehr, dass wir nach der Finalniederlage im letzten Jahr heuer den Titel holen konnten. Ich habe zu Jahresbeginn verletzungsbedingt einige Turniere verpasst. Umso schöner ist es, das Jahr so zu beenden", sagte Krocker nach dem Finale.

Moritz Eiersebner krönt mit dem Sieg sein nahezu perfektes Jahr. Zuvor konnte er bereits die österreichischen Meisterschaften, sowie die Bundesliga gewinnen.

Das Finale war für ihn nochmal besonderer, denn die Gegner lauteten Reinhard Boisits und Kristopher Sotiriu. Geminsam mit Boisits gewann Eiersebner die Meisterschaft.

"Ausgerechnet in diesem Finale"

Für Ambros/Peleska ging es im Finale gegen das topgesetzte Damen-Duo Barbara Prenner und Anna Schmid.

Ambros/Peleska konnten sich dabei nach einem spannenden Finale nach drei Sätzen durchsetzen. Für Peleska war der Grund für den Sieg ganz klar: "Mentale Stärke, abgestimmtes Spiel und der Glaube an uns – das war unser Schlüssel."

Ambors freute sich vor allem darüber, dass sie sich gegen die Favoritinnen durchsetzen konnten: "Wir haben uns am Anfang des Jahres das Ziel gesetzt, dass wir Anna und Babsi schlagen. Dass es ausgerechnet in diesem Finale gelingt, bedeutet uns extrem viel."