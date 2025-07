Filip Misolic steht nach seinem 7:5, 5:7, 6:3-Auftakterfolg über den an fünf gesetzten Argentinier Tomas Martin Etcheverry im Achtelfinale der Generali Open in Kitzbühel.

Dort trifft der Steirer am Mittwoch (2. Partie nach 11 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auf Botic van de Zandschulp. Der Niederländer setzte sich in der ersten Runde gegen den Chilenen Nicolas Jarry in drei Sätzen durch und liegt in der ATP-Weltrangliste an 103. Position.

Nach den Niederlagen von Sebastian Ofner, Lukas Neumayer und Joel Schwärzler ist Misolic der letzte verbliebene Österreicher beim Heimturnier. Und die Nummer 97 der Welt will mehr: "Ich fühle mich gut, spiele gut und glaube, dass ich sogar in der Lage bin, den Titel zu gewinnen."

Es ist das erste Duell der beiden Protagonisten.

