    Rinderknech, Arthur RIN
    Vacherot, Valentin VAC
    Endstand
    1:2
    6:4 , 3:6 , 3:6
    news

    Sensation perfekt! Nr. 204 der Welt gewinnt Shanghai-Masters

    Der Monegasse Valentin Vacherot schlägt seinen Cousin im Finale der Sensationsmänner und gewinnt den mit Abstand größten Titel seiner Karriere.

    Sensation perfekt! Nr. 204 der Welt gewinnt Shanghai-Masters Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Valentin Vacherot gewinnt das ATP-1000-Hartplatzturnier in Shanghai.

    Der 26-jährige Monegasse, der nur als Quali-Ersatzmann nach Shanghai gereist war, krönt seinen Sensationslauf mit dem Finalsieg am Sonntag gegen seinen Cousin Arthur Rinderknech (FRA/ATP-54.).

    Vacherot setzt sich letztlich nach 2:11 Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:3, 6:3 durch. Für die beiden Cousins war der Finaleinzug der bislang größte Erfolg ihrer jeweiligen Karriere.

    Vacherot macht über 160 Weltranglisten-Plätze gut

    Damit legen auch beide einen großen Sprung in der ATP-Weltrangliste hin. Während Vacherot, der vor dem Turnier in Shanghai noch nie in den Top 100 der Weltrangliste stand und zuletzt lediglich auf Position 204 zu finden war, mit seinem Turniersieg bis auf Platz 40 vorstürmt, zieht der 30-jährige Rinderknech erstmals in die Top 30 ein und belegt nun Rang 28.

    Auf seinem Weg ins Finale räumte Vacherot im Halbfinale unter anderem Novak Djokovic aus dem Weg, Rinderknech besiegte im Laufe der Woche Alexander Zverev, Felix Augier-Aliassime und im Halbfinale Daniil Medvedev.

    Kurios: Erst vor zwei Wochen musste sich Vacherot beim Challenger-Turnier in Cassis dem ÖTV-Daviscupper Jurij Rodionov in drei Sätzen geschlagen geben.

