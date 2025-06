Bittere Nachrichten von Österreichs Tennis-Ass Sebastian Ofner.

Der 29-jährige Steirer muss am Samstag in der ersten Qualifikationsrunde des Rasenturniers auf Mallorca gegen den Argentinier Mariano Navone beim Stand von 6:4, 6:7(6), 1:3 aufgeben.

Grund dafür waren wieder aufgetretene Fersenprobleme. „Es war in den letzten zwei Jahren das Gleiche, auf Rasen ist es einfach schlechter. Es tut wieder eine Spur mehr weh. Es war zu erwarten, es war auch in Halle schon so“, so Ofner nach dem Spiel.

Ofner hatte sich zunächst noch tapfer durchgebissen, der dritte Satz war dann jedoch zu viel. „Irgendwann geht es dann bei mir auch nicht mehr", sagt er enttäuscht.

Ofner verliert wichtige Punkte und möchte bei Wimbledon antreten

Durch das W.O. auf Mallorca fehlen Ofner wichtige ATP-Punkte, da er letztes Jahr im selbigen Turnier noch das Finale erreichte. Doppelt ärgerlich für den 29-jährigen Steirer: Da Misolic das Challenger-Turnier in Polen gewinnen konnte, wird er als neue Tennis-Nummer-1 Österreichs an Ofner vorbeiziehen (hier weiterlesen >>>)

Nun steht ab Montag in einer Woche das prestigeträchtige Grand-Slam-Turnier in Wimbledon vor der Tür und dieses will Ofner keinesfalls auslassen. „Wimbledon werde ich auf alle Fälle spielen. Jetzt ist doch eine Woche Zeit, dann hoffe ich, dass es für ein, zwei Matches haltet.“