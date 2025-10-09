Suche
    Joel Schwärzler muss Turnierpause einlegen

    Der Vorarlberger kann vorerst keine Turniere bestreiten, fad wird ihm aber vermutlich nicht.

    Joel Schwärzler muss Turnierpause einlegen Foto: © GEPA
    Derzeit befindet sich Joel Schwärzler noch im Kampf um die Qualifikation für die "ATP Next Gen Finals" in Jeddah.

    Im aktuellen Race findet sich der 19-jährige Vorarlberger da auf Rang 14 wieder - die ersten acht würden sich für das große Final-Turnier der U20-Spieler des ATP-Rankings qualifizieren.

    Schwärzler würde somit zwar jeden Weltranglisten-Punkt dringend brauchen, trotzdem muss der Youngster nun eine Turnierpause einlegen.

    Schwärzler rückt beim Bundesheer ein

    Laut einem "Krone"-Bericht rückte der Schützling von Trainer Markus Hipfl nämlich am Montag in Gratkorn zur Grundausbildung beim österreichischen Bundesheer ein. In Folge dient Schwärzler als Heeressportler.

    Wann er wieder auf die ATP-Tour zurückkehren kann, ist vorerst noch offen.

