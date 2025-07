Am Dienstag bestreitet Sebastian Ofner beim ATP-250-Sandplatzturnier in Bastad sein Erstrundenmatch gegen Damir Džumhur (ab 11:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Der als Nummer sieben gesetzte Bosnier gewann das bisher einzige Duell gegen Ofner vor sechs Jahren.

Damals behielt der 33-Jährige in der zweiten Qualifikationsrunde in Moskau mit 6:2, 6:2 die Oberhand. Dzumhur hatte zuletzt bei den French Open die dritte Runde erreicht. Dort erfolgte das Aus gegen Carlos Alcaraz. Danach verlor er aber bei drei Rasenturnieren gleich in Runde eins.

Sollte Ofner gewinnen, trifft er entweder auf den Franzosen Hugo Gaston oder Tseng Chun-Hsin aus Taiwan.

