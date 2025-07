13-jähriger Steirer gewinnt Einladungsturnier in Wimbledon

Noch bevor Carlos Alcaraz und Jannik Sinner den Platz betreten haben, krönt sich ein junger Steirer zum Wimbledon-Sieger.

Der 13-jährige Moritz Freitag aus Bad Waltersdorf gewinnt das U14-Einladungsturnier. Im Finale setzt sich Freitag gegen die Nummer eins Europas in der U14-Kategorie, Rafael Pagonis, mit 4:6, 6:1 und 10:4 durch.

"Danach konnte ich gar nicht realisieren, was mir da gelungen ist. Es war so cool vor so vielen Fans auf dieser Anlage."

Weiters erklärt das Tennistalent: "Es ist ein großer Schritt, aber es ist ja auch erst U14. Aber ich schlage derzeit die Besten – das ist schon mal nicht schlecht. Und ich kann sagen, dass ich einmal in Wimbledon gewonnen habe", wird Freitag in der "Kleinen Zeitung" zitiert.

Den Bewerb gibt es seit 2022, für die Wertungen zählt er aber nicht.

Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs